Замысел Москомархитектуры сводится к соблюдению при строительстве клуба стиля деконструктивизма. Эффект "водных" фасадов стал возможен за счет использования шелкографии и нанесения узоров на окна. Проект уже утвержден официально в Москомархитектуре. Расположение спортивного комплекса известно. Теннисный клуб построят рядом с Лужнецкой набережной и спортзалом "Дружба".

Изображение на фасаде и панорамные окна по замыслу архитектора напомнят посетителям падающие вниз потоки воды. В этом есть глубокий смысл. Лишний раз напомнить о близости клуба к набережной Москвы-реки стремятся создатели проекта.

Дизайнеры использовали асимметричные формы, ломаные линии и острые углы. Современным является и материал для строительства спортивного комплекса. Сергей Кузнецов сообщил об использовании в строительстве стекла, металла и бетона. Главный архитектор столицы отметил особенно, что площадь комплекса составит почти двадцать тысяч квадратных метров.

На первом этаже спортивного комплекса будут бассейн, 15 теннисных кортов, 4 зала для сквоша, зал настольного тенниса и зал для бадминтона. На втором этаже разместятся банный комплекс, спортивные магазины и зона питания, на третьем – детский центр, гимнастический и тренажерный залы, на четвертом – конференц-зал и залы для групповых спортивных тренировок. Пятый этаж отведут под административные помещения.

На благоустроенной территории под открытым небом заработают семь теннисных кортов, площадка для пляжного тенниса, две площадки для падел-тенниса. Вокруг здания будут посажены деревья и кустарники, постелен газон, установлены фонари и лавочки для отдыха, организована велосипедная парковка. По вечерам на здании будет зажигаться архитектурная подсветка. Строительство теннисного клуба планируют завершить к 2020 году.

На территории спортивного комплекса "Лужники" в 2019 году достроят Дворец водных видов спорта и центр художественной гимнастики. Также на Воробьевых горах планируется обустроить горнолыжные склоны для соревнований по слалому и сноуборду.

.