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Образование/Карьера

Выпускникам до 2009 года можно поступать в ВУЗ без ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Максимов

Выпускникам до 2009 года можно поступать в ВУЗ без ЕГЭ

M24.ru 14 марта 2019г., 13:43

По результатам вступительных экзаменов поступят в ВУЗ окончившие школу до 2009 года

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В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам, закончившим школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ. Как следует из базы данных ГД, авторами документа стали депутаты от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.

Они предложили разрешить россиянам со средним профессиональным или высшим образованием, а также тем, кто получил среднее общее образование до 1 января 2009 года, поступать, сдав экзамены в самом вузе, то есть без ЕГЭ. По замыслу авторов, законопроект призван восстановить права окончивших школу до 1 января 2009 года, когда ЕГЭ стал обязательным.

Уточняется, что при желании они могут поступать и по результатам единого госэкзамена. По предварительным оценкам, нововведение затрагивает интересы более 20 миллионов человек.

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, единственным новшеством станет возможность сдавать экзамен по китайскому языку.

При этом замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в будущем сдачу ЕГЭ могут перевести в электронный формат.

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