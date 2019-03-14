Мода/Шоппинг
Есть женщины которых балуют
Даже духи у таких дам самые дорогие и с бриллиантами.
В самом крупном торгово-развлекательном центре мира Dubai Mall представлен рекордный по стоимости парфюм.
Флакон обойдется покупателю в 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов).
Аромат разработали в компании Nabeel, которая специализируется на производстве элитной арабской парфюмерии. Духи, которые подойдут и мужчинам и женщинам, называются Shumukh (в переводе с арабского – "заслуживающий самого высокого").
Духи включают в себя ноты амбры, сандалового дерева, мускуса, редкого масла индийского уда, пачули, ладана, масла турецкой розы и иланг-иланга.
Основная ценность – оформление флакона. Он украшен бриллиантами, жемчугом, топазами, золотом и серебром. Все драгоценные камни имеют сертификаты. Сосуд вмещает три литра парфюма и сделан он из муранского стекла.
Высота флакона вместе со всеми украшениями составляет 1,97 метра. Парфюм имеет дистанционное управление, спрей-система подстраивается под любой рост..
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