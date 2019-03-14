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Автомагистраль

ЦОДД предупреждает об изменении схемы движения в Брошевском переулке

Фото: РИА Новости\Григорий Собченко

ЦОДД предупреждает об изменении схемы движения в Брошевском переулке

Информационный Центр Правительства Москвы 14 марта 2019г., 18:25

Реорганизация движения транспорта позволит сократить время проезда к улице Талалихина

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В соответствии с информацией из ЦОДД обновленная схема передвижения автомобилей установлена на одном из центральных участков Москвы.

Дорожное движение по Брошевскому переулку будет осуществляться в двухстороннем направлении c 15 марта.

Участок Брошевского переулка от дома восемь до улицы Талалихина переведен на двухстороннее движение.

Переход на двухстороннее движение позволит уменьшить перепробеги, наладить координацию между районами.

Корректировка схемы дает возможность оптимизировать траекторию и ускорить выезд на улицу Талалихина, после светофоров на Абельмановскую улицу.

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