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Автомагистраль
ЦОДД предупреждает об изменении схемы движения в Брошевском переулке
Реорганизация движения транспорта позволит сократить время проезда к улице Талалихина.
В соответствии с информацией из ЦОДД обновленная схема
передвижения автомобилей установлена на одном из центральных участков
Москвы.
Дорожное движение по Брошевскому переулку будет осуществляться в двухстороннем направлении c 15 марта.
Участок Брошевского переулка от дома восемь до улицы Талалихина переведен на двухстороннее движение.
Переход на двухстороннее движение позволит уменьшить перепробеги, наладить координацию между районами.
Корректировка схемы дает возможность оптимизировать траекторию и ускорить выезд на улицу Талалихина, после светофоров на Абельмановскую улицу..
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