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Автомагистраль
График движения автобуса 134 с 16 марта
Изменения затронут расписание движения автобуса 134.
В северо-восточной части столицы произойдут изменения
графика работы автобуса 134. Изменения вступят в действие 16 марта.
Каждый день начинался с выхода автобуса из автобусного парка в направлении Юрловского проезда в 5:16, теперь его передвижение ожидается в 5:12
Автобус проследует от метро "Ботанический сад" не в 5:2, а в 5:24.
Правительство Москвы ставит в известность граждан о том, что 320 миллионов пользователей пользовались транспортной сетью "Магистраль" с
Такие организационные меры помогли ускорить частоту перевозок пассажиров в три раза..
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