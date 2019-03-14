Автомагистраль

В северо-восточной части столицы произойдут изменения графика работы автобуса 134. Изменения вступят в действие 16 марта.

Каждый день начинался с выхода автобуса из автобусного парка в направлении Юрловского проезда в 5:16, теперь его передвижение ожидается в 5:12

Автобус проследует от метро "Ботанический сад" не в 5:2, а в 5:24.

Правительство Москвы ставит в известность граждан о том, что 320 миллионов пользователей пользовались транспортной сетью "Магистраль" с

Такие организационные меры помогли ускорить частоту перевозок пассажиров в три раза.

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