«Четыре стеклянных моста через пути МЦК откроются до конца этого года», - отмечается в СМИ.



Первый переход длинной 185 м протянется от створа Старокоптевского пер. в сторону ул. Михайловская, соединив два крупных района - Головинский и Коптево. Второй мост протяженностью 190 м откроется в створе ул. Врубеля и Проектируемого проезда №6560. Он свяжет поселок художников в районе Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща». Третий переход возведут над проспектом Мира неподалеку от станции МЦК «Ростокино». Новый мост длиной 85 м станет частью строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ярославская». Четвертый переход через МЦК построят в районе Богородское неподалеку от станции МЦК «Бульвар Рокоссовского». Мост свяжет 3-й проезд Подбельского с ул. Пермская и парком «Лосиный остров». Протяженность надземной конструкции составит 150 м и она войдет в состав ТПУ «Бульвар Рокоссовского».



В пресс-службе АО «МКЖД» также пояснили, что завершить строительство и ввести в эксплуатацию все четыре надземных перехода планируется в 2019 г. Работы ведутся в технологические часы и не мешают поездам МЦК ходить по расписанию. Возведение дополнительной инфраструктуры на режим работы кольца тоже не влияет. При этом новые пешеходные мосты сделают безопасными и удобными для горожан. У них будут панорамные окна из прочного антивандального стекла и белоснежные фасады. А внутри переходы оборудуют лифтами и пандусами. Вечером на прозрачной конструкции будет зажигаться архитектурная подсветка.



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