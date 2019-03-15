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Происшествия
Ограбление кассы произошло на востоке Москвы
Связав служащую пункта самовывоза похитительсовершил ограбление кассы.
На пункт выдачи интернет-заказов на востоке столицы совершили нападение, сообщает Агентство "Москва". О налете 14 марта в полицию заявила сотрудница пункта самовывоза 1998 года рождения.
По ее словам, в помещение на Щелковском шоссе, где она работала, вошел неизвестный. Угрожая ей похожим на нож предметом, он связал девушку скотчем, после чего похитил из кассы 16 тысяч рублей и скрылся.
По факту разбоя полицией возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.
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