Происшествия

На пункт выдачи интернет-заказов на востоке столицы совершили нападение, сообщает Агентство "Москва". О налете 14 марта в полицию заявила сотрудница пункта самовывоза 1998 года рождения.

По ее словам, в помещение на Щелковском шоссе, где она работала, вошел неизвестный. Угрожая ей похожим на нож предметом, он связал девушку скотчем, после чего похитил из кассы 16 тысяч рублей и скрылся.

По факту разбоя полицией возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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