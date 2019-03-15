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Политика

Инцидент в Керченском проливе завершился санкциями со стороны Брюсселя

Фото: © CC0

Инцидент в Керченском проливе завершился санкциями со стороны Брюсселя

ИА «РОСБАЛТ» 15 марта 2019г., 15:42

"Черный список" высокопоставленных персон дополнен 8 фамилиями

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Восемь граждан России — сотрудники спецслужб и высокопоставленные военные включены в общеевропейский «черный» список в связи с морским противостоянием в Керченском проливе. О санкциях сообщается в официальном журнале Евросоюза.

Санкции введены, в частности, против командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова (генерал-полковник) и главы погрануправления ФСБ Крыма и Севастополя Сергея Станкевича (контр-адмирал) и его заместителя Андрея Шеина.

25 ноября 2018 года пограничники России за нарушение госграницы задержали три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины. Экипажи были отправлены под арест по делу, заведенному по ст. 322 УК РФ. Киев утверждает, что проход через пролив был плановым.

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