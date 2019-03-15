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Вадим Белоусов может быть арестован
Обвинения во взяточничестве поступили на парламентария Госдумы от "Справедливой России".
Следователи попросили суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката парламентария Игоря Трунова.
15 марта Белоусова вызвали на допрос, после чего его повезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас на заседании объявили перерыв из-за того, что прокуратура попросила согласовать позицию со своим руководством.
По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го челябинский губернатор Михаил Юревич и депутат Белоусов с подельниками получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей. Сам депутат вины не признает.
Расследование ведется по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве"..
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