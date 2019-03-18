Волна увольнений может начаться уже на этой неделе. Второй собеседник газеты заявил, что до конца недели в Кремле будет принято решение о списке регионов, которые затронут кадровые перестановки, а сами отставки начнутся позже.



Ответственные посты потеряют от трех до шести губернаторов. Как рассказали источники, в отставку уйдет глава Мурманской области Марина Ковтун. Увольнение грозит Александру Бердникову (Республика Алтай), Юрию Бергу (Оренбургская область) и Борису Дубровскому (Челябинская область). Кроме того, неизвестны перспективы Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).



Напомним, осенью 2017 года президент Владимир Путин отстранил от должности ряд губернаторов. В частности, главы сменились в Красноярском и Приморском краях, в Ивановской, Омской, Орловской, Новосибирской, Самарской, Псковской и Нижегородской областях и в Ненецком автономном округе.

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