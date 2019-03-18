Новости Москва Инфо

Российско-американский эксперимент SIRIUS, который имитирует полет к Луне для поиска места под строительство базы, стартует 19 марта. Об этом пишут "Известия". В программе участвуют специалисты Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и Human Research Program NASA.

Научная работа займет четыре месяца. Международный экипаж из шести человек полностью изолируют от внешнего мира, чтобы изучить риски длительных космических полетов для здоровья человека.

Особенностью проекта стал смешанный экипаж, состоящий из троих мужчин и троих женщин. Как считают ученые, это позволит оценить разницу реакций мужского и женского организмов на изоляцию и нагрузки. Известно, что в ходе подготовки между российской и американской стороной возникли споры по поводу возраста участников. Если в NASA предпочитают более зрелых и опытных кандидатов, то в ИМБП, напротив, уверены, что испытатели должны быть моложе. В итоге пришли к компромиссному решению, установив планку на уровне 28–30 лет.

В рамках SIRIUS проведут в общей сложности около 80 научных экспериментов. Реакцию участников проекта изучат с точки зрения психологии, физиологии и медицины. Особое внимание планируют уделить анализу стрессовых состояний, который космонавты неизбежно испытывают в полете. Эмоции будут оценивать, наблюдая за мимикой людей при помощи камер высокой четкости. Уточняется, что сложные стрессовые ситуации планируют создавать искусственно. Например, экипажу придется двое суток разгружать условный "корабль", причем без перерывов на сон.

В ходе эксперимента также протестируют работу новой техники для МКС. Среди новинок – специальные "умные" матрасы итальянского производства. Они считывают параметры сна без электродов. Кроме того, организаторы планируют впервые использовать систему динамического освещения для имитации переходов между "днем" и "ночью". В дальнейшем эта технология поможет предотвратить смещение биоритмов у космонавтов, пояснили специалисты.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что программа исследования и освоения Луны будет согласована и представлена до осени.

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