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Московская жизнь

1 апреля зоопарк начинает работу в другое время

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

1 апреля зоопарк начинает работу в другое время

Информационный Центр Правительства Москвы 18 марта 2019г., 13:07

График рабочего дня служащих московского зоопарка изменился

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Московский зоопарк с 1 апреля 2019 года будет открываться на час раньше и закрываться на час позже из-за увеличения светового дня. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба зоопарка.

«В связи с увеличением светового дня с 1 апреля изменится режим работы Московского зоопарка. Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка», - отмечается в СМИ.

В пресс-службе также напомнили, что в этом году первыми из спячки вышли сурки.

«Уже сейчас эти очаровательные грызуны снуют по своему вольеру и щиплют травку, их частенько можно застать в то время, когда они греются на солнце или ремонтируют свои норы, успевшие слегка осыпаться за зиму. Следом за сурками проснулись тушканчики, и мы с нетерпением ждем, когда они появятся на экспозиции – это произойдет в конце апреля - начале мая, когда у зверьков завершится брачный период», - пояснили в зоопарке.

Там также добавили, что по прогнозам зоологов, скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи.

«Эти животные проспали более четырех месяцев и, если потепление продолжится, то совсем скоро мы увидим медведей гуляющими в своих вольерах. Также в ближайшее время должны проснуться еноты, енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки», - заключили в пресс-службе.

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