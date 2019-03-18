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Автомагистраль
Запланировано очередное увеличение численности остановок наземного транспорта
Район Москвы "Хорошевский" расширяет количество автобусных остановок.
Более современные остановки для наземного общественного транспорта будут установлены в московском районе "Хорошевский".
Решение об установке современных павильонов остановки принято Правительством Москвы из соображений безопасности населения.
Разработчики остановки рекомендовали свою модель как самую безопасную, удобную и комфортабельную.
Проведение работ по замене старых остановок на современные павильоны для общественного транспорта намечено на летний период 2019 года..
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