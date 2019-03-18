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Автомагистраль

Запланировано очередное увеличение численности остановок наземного транспорта

Фото: Агентство "Москва"

Запланировано очередное увеличение численности остановок наземного транспорта

Информационный Центр Правительства Москвы 18 марта 2019г., 15:55

Район Москвы "Хорошевский" расширяет количество автобусных остановок

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Более современные остановки для наземного общественного транспорта будут установлены  в московском районе "Хорошевский".

Решение об установке современных павильонов остановки принято Правительством Москвы из соображений безопасности населения.

Разработчики остановки рекомендовали свою модель как самую безопасную, удобную и комфортабельную.

Проведение работ по замене старых остановок на современные павильоны для общественного транспорта намечено на летний период 2019 года.

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