Автомагистраль

Из-за перепадов температур и гололеда на дорогах столичных автовладельцев просят не спешить со сменой зимней резины на летнюю.

Об этом стало известно из сообщений Центра организации дорожного движения Москвы.

«Не стоит переобуваться до середины апреля. Не морозьте машине лапки, пусть ей будет тепло», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник в Москве пасмурная и дождливая погода. При этом температура останется на несколько градусов выше нормы — плюс 4-6 градусов.

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