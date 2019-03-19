Московская жизнь
На экраны страны выходит триллер "Потерянный остров".
События по сценарию фильма происходят на острове..
Российский зритель впервые увидит 4 апреля фильм "Потерянный
остров".
Сюжетная линия представляет из себя описание образа жизни и работы московского журналиста Игоря Воеводина на фоне очаровательных пейзажей Курильских островов.
Роль журналиста исполнил Даниил Масленников.
Редакционное задание – сделать репортаж о Рикоту, крохотном клочке суши среди бескрайних просторов Тихого океана – поначалу кажется герою довольно простым. Маленькая местная община принимает столичного гостя весьма доброжелательно, но вскоре он понимает, что на острове происходит нечто загадочное… и пугающее. А гостеприимство островитян в какой-то момент становится слишком навязчивым.
Колоритные образы жителей острова Рикоту воплотили на экране Наталья Фрей (Аня, специалист по альгологии – науке о водорослях), Татьяна Догилева (Степанова, обработчик морского зверя), Георгий Назаренко (Тимофеев, бывший охранник радара). Наряду с московскими актерами, в фильме снялись артисты сахалинских театров: Юрий Долгинцов, Владимир О и другие, – а также жители о. Кунашир. Впервые на экране – солистка рок-группы «TOTAL» Марина Черкунова, сыгравшая яркую роль островной бунтарки Люськи Селезнёвой.
Для режиссера фильма Дениса Силякова («Дом окнами в поле», «Биохимия») «Потерянный остров» стал первым опытом работы в столь экстремальных условиях. Комментируя свое решение снимать вдали от столичного комфорта, он сказал: «Мир дальневосточного затерянного острова требовал подлинности природы, островного духа. Поэтому единственным правильным решением было отправиться снимать на Кунашир. Природа острова встала в один ряд с главными героями фильма, создав необыкновенную, неповторимую атмосферу».
Драматург Наталия Мошина написала сценарий фильма на основе своей пьесы «Остров Рикоту» (2007), которая с успехом шла на сценах многих российских театров. Когда-то замысел этой истории родился после случайно увиденного по ТВ репортажа о людях, которые ради денег приехали на маленький дальневосточный остров трудиться в цехе рыбообработки, но оказались брошены там без зарплаты и возможности вернуться на «большую землю».
Наталья Фрей, сыгравшая одну из центральных ролей, говорит о своей героине: «Аня – плоть от плоти этого острова, дитя природы, океана. Но этот чарующий персонаж совсем не так прост и безобиден, как кажется на первый взгляд».
Знаменитая Татьяна Догилева предстает в фильме в образе тёти Саши Степановой, у которой, как и у всех жителей Рикоту, тоже есть второе дно, до поры до времени скрытое от московского журналиста. Татьяна Анатольевна вспоминает о съемках на Курилах: «Я даже не думала, что все еще способна к подобным авантюрам. До выбранных на острове локаций – очень красивых, экзотичных, – можно было добраться только пешком минут сорок по камням, скалам и рекам. Мужественно шли туда, нагруженные тяжелым оборудованием. С нами всегда был егерь с ружьем и собакой, чтобы отпугивать медведей, потому что там их много. Местные жители так обрадовались, что про Кунашир приехали снимать кино – все они очень горячие патриоты своего острова. Приносили съемочной группе пироги, креветки, булочки, помидоры, цветы. Просто удивительное отношение к нам было! Получилось очень необычное приключение. Я благодарна, что мне позволили его пережить».
Музыку к фильму написал Дмитрий Емельянов («Я худею», «Обычная женщина», «Про любовь»), финальную песню «Сконтачимся на небе» исполняют Марина Черкунова и группа «TOTAL».
«Потерянный остров» не только зрелищный фильм с увлекательным сюжетом, но и картина, которая заставляет задуматься об очень важных проблемах – в частности, о том, насколько мы ощущаем нашу страну своей, и что объединяет всех нас, жителей безграничных российских просторов, таких разных людей, непохожих друг на друга, а подчас и чуждых друг другу. Те же Курильские острова, много лет являющиеся камнем преткновения в территориальных спорах, – имеет ли большинство из нас представление, какие они, Курилы? Благодаря фильму «Потерянный остров» эти бесконечно далекие, загадочные территории откроются зрителю, и значит, станут чуть ближе.
«Здесь же совершенно особенный мир. Рикоту – это всё, что у нас есть. Он настоящий, понимаете? И жизнь здесь тоже… Вы увидите, насколько она не похожа на ту вашу, выдуманную жизнь. Наш остров – это, может быть, единственная настоящая вещь. Это наша реальность, и ничего другого нам не надо, да и нет ничего другого».
«ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
Жанр: триллер, мистика
Хронометраж: 90 минут
Возрастное ограничение: 16+
Производство: SILYAKOFFILM
Прокат: СБ-ФИЛЬМ
Режиссер: Денис Силяков
Сценарий: Наталия Мошина
Продюсер: Сергей Сорочкин, Денис Силяков
Оператор: Екатерина Кобзарь
Композитор: Дмитрий Емельянов
Художник: Александра Карпейкина
В ролях: Даниил Масленников, Наталья Фрей, Татьяна Догилева, Марина Черкунова, Георгий Назаренко, Юрий Долгинцев, Владимир О, Дмитрий Астрахан, Илья Ермолов, Александр Зарчиков, Александр Соболев
КОНТАКТЫ:
PR - проекта Светлана Астрецова
Тел.: +79039719373 e-mail: astretsizm@gmail.com.
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