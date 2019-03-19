Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку.

Об этом он объявил в специальном обращении к народу в прямом эфире национального телевидения.

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом», — сказал Назарбаев.



До выборов президента, по его словам, обязанности главы государства будет выполнять председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После отставки Назарбаев останется главой партии «Нур Отан» и продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана. Согласно принятому в 2018 году закону, он сможет занимать этот пост пожизненно.

Нурсултан Назарбаев бессменно руководил Казахстаном 29 лет. Он занял пост президента 24 апреля 1990 года, впоследствии неоднократно переизбирался, последний раз — в 2015 году. До этого Назарбаев был президентом Казахской ССР. Сейчас ему 78 лет.

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