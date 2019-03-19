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Нурсултан Назарбаев сделал заявление по национальному телевидению Казахстана
Cо специальным обращением к народу выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку.
Об этом он объявил в специальном обращении к народу в прямом эфире национального телевидения.
«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня
поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я
служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом», — сказал
Назарбаев.
До выборов президента, по его словам, обязанности главы государства будет выполнять председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
После отставки Назарбаев останется главой партии «Нур Отан» и продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана. Согласно принятому в 2018 году закону, он сможет занимать этот пост пожизненно.
Нурсултан Назарбаев бессменно руководил Казахстаном 29 лет. Он занял пост президента 24 апреля 1990 года, впоследствии неоднократно переизбирался, последний раз — в 2015 году. До этого Назарбаев был президентом Казахской ССР. Сейчас ему 78 лет..
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