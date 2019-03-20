Автомагистраль

Транспортный комплекс столицы ставит в известность всех автомобилистов об ограничениях в движении по ул. Волочаевская.

Проблемы с проездом по этому участку связано с реконструкцией водопровода, которая завершится 25 августа.

Ограничения движения на ул. Волочаевская в связи с реконструкцией водопровода действуют на ул. Золоторожская в районе пересечения с ул. Волочаевская по 30 марта круглосуточно на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.



На участке ул. Волочаевская от Строгановского проезда до д. 15 движение будут ограничивать с 20 марта по 30 апреля с 1:30 до 5:30; на участке от д. 15, корп. 1 до д. 18, стр. 2 движение будут ограничивать с 13 мая по 25 августа с 1:30 до 5:30 с поэтапным занятием одной полосы с обеспечением движения по трамвайным путям.

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