Москва традиционно присоединится к международной экологической акции «Час Земли», которая пройдет 30 марта 2019 года.



В этом году подсветку в столице отключат более 2 тысяч объектов. Об этом 19 марта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



«Ровно на час, с 20:30 до 21:30, в Москве будет отключена архитектурно-художественная подсветка более 2 тыс. объектов. Мы предлагаем присоединиться к акции всем москвичам и отключить свет дома - в знак солидарности с движением по сохранению природных ресурсов планеты», - сказал Петр Бирюков.



Он также напомнил, что в Москве количество зданий и сооружений, у которых в ходе акции «Час Земли» отключается подсветка, с каждым годом растет: с 60 объектов в 2011 году до 1 тысячи 938 - в 2018 году, а в этом году уже 2 тысячи 155 объектов.



По его словам, традиционно погаснет на час подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, Останкинской башни. В списке объектов, которые присоединятся к акции «Час Земли», также здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, парк «Зарядье», павильоны ВДНХ.



«Впервые будет отключено более 230 установок архитектурно-художественной подсветки, созданных в 2018 году. Среди знаковых объектов я бы назвал Белорусский вокзал, Китайгородскую стену, объекты на набережных Москвы-реки, МХАТ им. Горького, московский Театр на Таганке», - пояснил Петр Бирюков.



Он добавил, что основной площадкой акции в 2019 году станет парк «Зарядье», в котором представители комплекса городского хозяйства и WWF России ровно на час выключат символический рубильник, погасив декоративную подсветку столичных достопримечательностей.

.