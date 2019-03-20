Здесь интересно

Более 9 тысяч книг "Православная энциклопедия" приобрели московские библиотеки.

Правительство Москвы в 2018 г. продолжило комплектацию городских и школьных библиотек новыми томами энциклопедии.

«Всего было закуплено свыше 9 тыс. экземпляров изданий. Власти города продолжают оказывать поддержку телепрограмме «Православная энциклопедия», которая выходит на телеканале ТВЦентр. В 2018 г. было создано 50 передач, в этом году мы активно продолжим эту работу», - рассказал столичный градоначальник.

Ряд членов попечительского совета, которые в 2018 г. выделили значительные средства на обеспечение закупок энциклопедии, поддержку выпуска телепрограммы, сайта, внесли другие целевые пожертвования.

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