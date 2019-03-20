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Автомагистраль
Из-за инженерных работ ограничено движение по улице Машкова.
Технические работы подразумевают ограничение движения транспорта до 15 ноября..
Затруднение в передвижении автомобилей по ул. Машкова
вызвано реконструкцией инженерных сетей.
Период реконструкции заканчивается только 15 ноября 2019 года. Все это время движение транспорта на ул. Машкова будет ограничено на двух участках и касается одной полосы с обеспечением движения транспорта путем ликвидации парковочного пространства.
Из-за проведения мероприятий технического плана передвижение по участку дороги будет ограничено до оcени.
Затруднено движение будет также и на участке ул. Чаплыгина в районе пересечения с ул. Машкова и ул. Машкова от дома 1 до дома 17..
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