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Автомагистраль

Из-за инженерных работ ограничено движение по улице Машкова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Из-за инженерных работ ограничено движение по улице Машкова.

Информационный Центр Правительства Москвы 20 марта 2019г., 13:14

Технические работы подразумевают ограничение движения транспорта до 15 ноября.

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Затруднение в передвижении автомобилей по ул. Машкова вызвано реконструкцией инженерных сетей.

Период реконструкции заканчивается только 15 ноября 2019 года. Все это время движение транспорта на ул. Машкова будет ограничено на двух участках и касается одной полосы с обеспечением движения транспорта путем ликвидации парковочного пространства.

Из-за проведения мероприятий технического плана передвижение по участку дороги будет ограничено до оcени.

Затруднено движение будет также и на участке ул. Чаплыгина в районе пересечения с ул. Машкова и ул. Машкова от дома 1 до дома 17.

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