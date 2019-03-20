Московская жизнь
Интеграция Каховской линии запланирована на конец года.
Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил о начале работ по интеграции в БКЛ в конце 2019..
Работы по интеграции Каховской линии в Большую кольцевую линию Московского метрополитена начнутся до конца 2019 года.
Работы по интеграции Каховской линии метро в БКЛ начнутся до
конца года, сроки и параметры реконструкции мы объявим позднее», - сказал
Андрей Бочкарев.
В феврале текущего года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил,
что станцию метро «Каховская» могут закрыть для пассажиров, это необходимо для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
В марте пресс-служба департамента строительства сообщила, что реконструкцию трех станций Каховской линии столичного метрополитена проведет АО «Мосметрострой..
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