Работы по интеграции Каховской линии в Большую кольцевую линию Московского метрополитена начнутся до конца 2019 года.

Работы по интеграции Каховской линии метро в БКЛ начнутся до конца года, сроки и параметры реконструкции мы объявим позднее», - сказал Андрей Бочкарев.

В феврале текущего года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил,

что станцию метро «Каховская» могут закрыть для пассажиров, это необходимо для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

В марте пресс-служба департамента строительства сообщила, что реконструкцию трех станций Каховской линии столичного метрополитена проведет АО «Мосметрострой.

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