Будем здоровы
Здоровье женщины в Москве контролируют на всех периодах беременности
Московские роддома получили современное оборудование для наблюдения за состоянием детей с экстремально маленьким весом..
Все столичные родильные дома оснащены современным медицинским оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи пациенткам и новорожденным. Об этом заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании Президиума столичного правительства. В арсенале современного роддома кардиомониторы, кувезы, пеленальные столики с подогревом, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы.
Особое внимание уделяется оказанию помощи детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела.
В настоящее время в столице создано 19 объединений «женская консультация — родильный дом — городская клиническая больница».
Это дает возможность контролировать здоровье женщины на всех этапах беременности.
В докладе руководителя департамента отмечается, что с 2012 года показатель выживаемости детей с низкой массой тела увеличился в два раза. На сегодняшний день выживают 92,6% недоношенных детей. Этот норматив соответствует показателям ведущих зарубежных стран.
Высокие показатели достигнуты за счет развития перинатальных центров и высокого уровня акушерско-гинекологической службы в Москве.
Девять столичных роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ «больница, доброжелательная к ребенку»..
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