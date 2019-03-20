Будем здоровы

Все столичные родильные дома оснащены современным медицинским оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи пациенткам и новорожденным. Об этом заявил руководитель столичного Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании Президиума столичного правительства. В арсенале современного роддома кардиомониторы, кувезы, пеленальные столики с подогревом, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы.

Особое внимание уделяется оказанию помощи детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела.

В настоящее время в столице создано 19 объединений «женская консультация — родильный дом — городская клиническая больница».

Это дает возможность контролировать здоровье женщины на всех этапах беременности.

В докладе руководителя департамента отмечается, что с 2012 года показатель выживаемости детей с низкой массой тела увеличился в два раза. На сегодняшний день выживают 92,6% недоношенных детей. Этот норматив соответствует показателям ведущих зарубежных стран.

Высокие показатели достигнуты за счет развития перинатальных центров и высокого уровня акушерско-гинекологической службы в Москве.

Девять столичных роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ «больница, доброжелательная к ребенку».

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