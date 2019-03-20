В Московском идет строительство новой школы со студией хореографии и кабинетом кулинарии. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба комитета Мосгосстройнадзора.



«Строительство учебного корпуса к школе №2065 на 1 тысячу учеников в ТиНАО планируется завершить в конце 2019 – начале 2020 гг. Школьное здание возводится в городе Московский на ул. Радужная, вл. 5 (НАО, Московский) в мкр-не «Град Московский». Ведутся работы по сооружению надземной части здания, выполнена кладка наружных стен из блоков, идут фасадные работы», - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.



Школа отвечает всем стандартам образования и будет оснащена самым современным оборудованием. Здесь обустроят два спортзала с инвентарными, зрительный зал с эстрадой и артистическими, библиотеку с зоной читательских мест и медиатекой, а также специализированные классы информатики и вычислительной техники, лаборантские, компьютерно-лингвистическую лабораторию. Для дополнительного образования в школьном здании появится фотокиностудия, студия хореографии. В школе также разместятся помещения изучения технологий: мастерские по обработке дерева и металла, а также по обработке ткани, технологии и кабинет кулинарии. Для маломобильных учеников предусмотрены лифты, а перед главным входом установят пандусы.



Образовательный комплекс строится за счет городского бюджета.

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