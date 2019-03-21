Сотрудники макетной мастерской «Дома на Брестской» завершают очередной этап создания «Макета Москвы».

Среди знаковых объектов – известная «зелёная зона» столицы: Нескучный сад, входящий в состав Парка имени Горького.

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин сообил о том, что все работы по воссозданию миниатюрного сада специалисты макетной мастерской планируют завершить до конца марта.

Площадь готового изделия составит более 7 квадратных метров.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, в свою очередь, рассказал, как создается уникальный арт- объект, «Москва в миниатюре».

«Чтобы на макете появился Нескучный сад с точным воспроизведением ландшафта, специалистам-макетчикам пришлось внимательно и детально изучить карты аэросъемки. Изготовление зеленых насаждений – трудоёмкий и творческий процесс. Каркас дерева, включающий ствол и ветви, создаётся из медной проволоки. Затем наносится слой тёмного грунта и только после этого можно приступать к кроне. Она формируется из мелких опилок, покрашенных в разные цвета, и «присыпается» на каркас на специальный клей. Готовые изделия «высаживаются» в своё отдельное углубление. Все этапы делаются вручную», - объяснил Ф. Фазылзянов.

Ранее на «Макете Москвы» появились новые рекреационные зоны: парк «Зарядье», Аптекарский огород, скверы центра столицы и сам Парк Горького. Нескучный сад – один из самых объемных «зеленых» объектов градостроительного макета.

Напомним, в июне «Дом на Брестской» проведёт экскурсию по своей макетной мастерской. Пользователи проекта «Активный гражданин» определили содержание мероприятия. Большинством голосом они решили, что знакомство с работой специалистов макетной мастерской и технологиями создания объектов должны быть включены в программу Дня открытых дверей. В голосовании приняли участие 178 516 москвичей.



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