Политика
В третьем чтении принят документ об увеличении размера пенсий
ГД приняла решение о повышении пенсии до размера, превышающего прожиточный минимум граждан.
Парламентарии утвердили в третьем чтении принятие закона об увеличении пенсий сверх прожиточного уровня жизни.
В связи с принятием законодательства каждый пенсионер теперь имеет право на получение доплаты в полном объеме, а также на проиндексированную пенсию.
Ежемесячная доплата к установленному в регионе прожиточному
минимуму пенсионера не пересматривается.
Как разъяснили в Минтруде, сперва будут устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. После этого будут индексировать пенсию и ежемесячные денежные выплаты.
По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, перерасчет денежных выплат пенсионерам намечен на апрель, а в мае планируют приступить к самим выплатам. Как прописано в законе, пенсионеры должны получить рассчитанные по новым правилам денежные выплаты не позднее 1 июля этого года.
12 марта ГД приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, направленный на повышение материального благосостояния неработающих пенсионеров. А 19 марта нижняя палата парламента одобрила документ во втором чтении. Тогда к основному законопроекту предложили поправку – единый и обязательный для всех субъектов РФ метод определения прожиточного минимума пенсионеров..
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