Офисы центра "Мои документы" ЮАО и ЮВАО могут теперь заниматься предоставлением услуг для населения в сфере занятости.

Более десяти офисов столицы помогут гражданам получить информацию из базы данных о занятости населения в Москве.

Жители Москвы имеют все необходимые возможности для поиска работы и оформления резюме.

Центр "Мои документы" своевременно предоставит справки о социальных выплатах, документ о статусе безработного, окажет услуги в поиске временной или постоянной работы.

Проект по преобразованию формата работы центров занятости населения стартовал в начале 2019 года. Офисы "Мои документы" работают по будням с 08:00 до 20:00. Услуги могут получить любой гражданин вне зависимости от места жительства в Москве.

В столице планируют открыть специальный центр занятости для мам в декрете, людей предпенсионного возраста, молодежи и инвалидов.

Центр позволит им пройти необходимые тренинги и найти новую работу. В столице также планируют создать четыре крупных центра занятости, где все категории соискателей смогут пройти необходимые тренинги и получить консультации психолога.

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