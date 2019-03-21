Автомагистраль

С каждым годом Москва все больше уделяет внимание пешеходам - наиболее уязвимым и многочисленным участникам дорожного движения. Ведь жителям и гостям столицы, которые передвигаются без помощи личного транспорта, так же, как и автомобилистам, важно чувствовать в пути свободу и комфорт. Вне зависимости от того, куда следует пешеход - направляется к остановке общественного транспорта, чтобы поехать на работу, идет в магазин или просто гуляет по городу, - его передвижение должно быть легким, удобным и безопасным. А в идеале - еще и с минимальными затратами по времени.

Понимая, что городская среда может быть качественнее, доступнее и дружелюбнее, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) разработал программу "Удобный переход", цель которой совершенствовать комфорт и безопасность пешеходов. Проект особенно интересен тем, что участие в вопросах благоустройства пешеходного движения принимают не только специалисты, но и любой житель мегаполиса. Сотрудники ЦОДД собирают предложения москвичей (оставить их можно на сайте Единого транспортного портала с пометкой "Удобный переход"), анализируют их и реализуют наиболее удачные. Программа допускает самые разные идеи, относящиеся к теме пешеходного пространства. Главное, чтобы все они были в согласии с правилами дорожного движения и имели практический смысл. Чаще всего от жителей поступают предложения об организации новых пешеходных переходов в местах, где это необходимо. Понятно, что, если до "зебры" идти далеко, люди часто нарушают правила, рискуя жизнью. Хотя и наличие перехода не всегда дает пешеходам чувство безопасности, поэтому в некоторых случаях жители предлагают устанавливать светофоры.

«Формирование единой программы для комфортного передвижения пешком началось в 2018 году, и сейчас нами проработан большой список предложений, поступивших от ГИБДД, префектур, управ и, конечно, самих жителей, ряд из которых уже реализованы. Работа велась сразу по нескольким направлениям. За счет модернизации пешеходных переходов, включая их освещение и организацию островков, был повышен уровень безопасности», - отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

С апреля 2018 по настоящее время в Москве воплотили уже сотни предложений жителей. Например, отрегулировали режим работы светофоров. Это сделали уже более чем на 260 пешеходных переходах. По просьбам местных жителей увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, на других — снизили время его ожидания (длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели). Благодаря изменению режима работы светофоров горожане получают больше времени для того, чтобы перейти дорогу.

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