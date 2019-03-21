30 марта-5 апреля пассажиры метро не смогут воспользоваться несколькими станциями Сокольнической линии. "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Преображенская площадь", "Черкизовская", "Бульвар Рокоссовского", будут закрыты. Воспользоваться можно будет только участком между "Саларьево" и "Комсомольская". График движения на "красной" линии метро восстановится 6 апреля. Нарушения в работе вызваны строительством перегонного тоннеля северо-восточного участка БКЛ.

Пассажирам рекомендовано выбирать маршруты поездок в объезд станции «Комсомольская» и отдавать приоритет станциям Московского центрального кольца, наземному городскому транспорту и компенсационным маршрутам. Это позволит избежать больших нагрузок на «Комсомольскую» в период закрытия.

Во время закрытия участка Сокольнической линии метро будет работать бесплатный маршрут КМ. Автобусы поедут от «Комсомольской» до «Черкизовской» с остановками у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь». Маршрут трамвая № 13 в эти дни также будет бесплатным. Он проходит от Метрогородка до Каланчевской улицы через станции метро «Бульвар Рокоссовского», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Также продолжат работу регулярные маршруты наземного транспорта. Пассажиры, привыкшие пользоваться станцией метро «Преображенская площадь», могут доехать до соседней Арбатско-Покровской линии метро: до «Семеновской» – на трамваях № 2, 11, 36 и 46, до «Электрозаводской» – на автобусах № 86, 86к, 171 и троллейбусе № 14. От «Сокольников» до «Электрозаводской» можно быстро добраться на автобусах № т32, 332.

Ежедневно для помощи пассажирам на станции «Комсомольская» и закрытых станциях Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогут построить оптимальный маршрут, разъяснить порядок работы общественного транспорта. На всех станциях метро разместят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах на всех линиях будут транслировать аудиообъявления. Для удобства пассажиров будут работать мобильные кассы и стойки, где можно будет купить билет на одну поездку. Также возле станции Локомотив МЦК пассажиры смогут угоститься горячим чаем – палатка по раздаче горячего напитка будет стоять прямо у выхода со станции. Кроме того, на закрытых станциях, а также на станции «Комсомольская» для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Закрытие участка линии организовано по просьбе Департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией «Сокольники». По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. На новом участке БКЛ расположатся шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска «большое кольцо» позволит пассажирам экономить до 30 минут в день на поездках по метро, минуя центр города.

Пассажиров ghjczn заранее ознакомиться с альтернативными маршрутами во время ограничений в движении. Приносим извинения за временные неудобства.

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