В Главархиве Москвы открылась выставка, приуроченная к 5-летию вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации

18 марта в Главном архивном управление города Москвы открылась историко-документальная выставка «Страницы истории дружбы и сотрудничества Москвы и Севастополя». Экспозиция, приуроченная к 5-летию вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, расскажет о многолетней истории сотрудничества двух городов.

В экспозиции представлено около 200 документов, фотографий, рисунков из московских и севастопольских архивов, музеев и библиотек. Среди них: указы императрицы Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к России и об основании Севастополя; перечень кораблей Черноморского флота, находящихся в Севастополе, за подписью адмирала Н.С. Мордвинова; список московских купцов, внесших добровольные пожертвования на военные нужды в период Крымской войны, грамота императора Николая I о назначении фейерверкера графа Льва Толстого, участника обороны Севастополя, прапорщиком артиллерии и др.

Наши города объединяют тесные культурные и экономические взаимосвязи: москвичи оказывали помощь и поддержку жителям Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов, участвовали в обороне и освобождении города во время Великой Отечественной войны и восстановлении его в послевоенный период. Среди экспонатов наградные листы, письма, плакаты и фотографии, рассказывающие о защитниках и освободителях города русской славы. Исторический интерес представляют и материалы из фондов Н.К. Проскурякова и А.В. Устинова, хранящиеся в Архивном фонде Москвы, фотографии разрушенного и восстанавливаемого Севастополя, планы и проекты реконструкции города из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева и Архива города Севастополя.

Дружеские отношения и всестороннее сотрудничество связывают Москву и Севастополь и на современном этапе. На карте столицы можно найти проспекты, улицы, бульвары, станции метро, названные именами черноморских городов и в честь знаменитых русских флотоводцев, прославившихся в морских сражениях на юге нашей страны. Знаменательными событиями в Москве стали открытие памятников легендарным героям Крымской войны Ф.Ф. Ушакову и П.С. Нахимову, а также морякам-черноморцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены решения Исполкома Моссовета о присвоении проектируемым проездам наименований «Черноморский бульвар», «Севастопольский проезд», «Нахимовский проспект», Соглашение между городом Москвой и городом Севастополем о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, подписанное 19 марта 2014 г.

Выставка подготовлена Главным архивным управлением города Москвы при участии: Управления архивным делом в городе Севастополе и Государственного архива г. Севастополя, Российского государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, Государственной публичной исторической библиотеки России, Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева, Государственного музея Л.Н. Толстого, Музея МХАТ им. А.П. Чехова, Музея истории Черноморского флота Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец», семейных архивов М.В. и Е.М. Грешиловых, М.В. Стеганцева, личного архива фотографа А. Бурцева.

Выставка продлится до 13 сентября 2019 года. Посетить ее можно с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00 и в пятницу с 9:30 до 15:00. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт. Экспозиция размещена в холле читального зала Главархива Москвы по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1.

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