Будем здоровы

Специалисты и диетологи настаивают на необходимости приема во время поста детьми и пожилыми людьми витаминно-минеральных комплексов.



Предостережение поможет избежать дефицита микронутриентов у постящихся российских граждан.



Главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян напомнил, что человек должен ежедневно получать примерно 150–170 химических соединений – микронутриентов. Из них около 70 – незаменимые, уточнил врач. По его словам, они не синтезируются в нашем организме, и получить их можно только с пищей.

"Если мы их недополучаем, это очень плохо, это обязательно негативно скажется на нашем здоровье, тем более, что Великий пост такой продолжительный – 40 дней. Поэтому обязательно нужно дополнительно принимать любые витаминно-минеральные комплексы". – цитируют Тутельяна СМИ.

Он отметил, что это необходимо и в обычные дни, а в пост – обязательно. Также диетолог посоветовал увеличить употребление фасоли, бобовых и сои, поскольку это богатые источники необходимого организму белка.

Самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений Великий пост начался 11 марта. Он продлится почти 49 дней и завершится Пасхой. Эксперты Роскачества собрали рекомендации по выбору продуктов для тех, кто соблюдает Великий пост. По их словам, особое внимание нужно уделить рису, гречке и растительному маслу.

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