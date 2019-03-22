Образование/Карьера
Похвала и подчиненным губернатора приятна.
Госаппарат станет работать лучше, если регулярно хвалить и поощрять сотрудников..
Поздравсление с праздником и поощрение без денежного
вознаграждения по рекомендации Минтруда могут использовать министры и
губернаторы в деловом общении с подчиненными по работе.
Такая инициатива позволяет улучшить деятельность госаппарата, а также сократить объемы финансовых поощрений. Рекомендации ведомства касаются чиновников, работающих в федеральных министерствах, ведомствах и в региональных правительствах. Министры и губернаторы получат методичку до конца текущего года.
Так, сотрудники могут получить поощрение правительства или президента, почетное звание. Кроме того, их могут наградить знаками отличия, орденами, или медалями. Возможны и другие методы мотивации, однако какие именно, в ведомстве не стали уточнять.
19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году начнется масштабная реформа государственной службы. Так, число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021-м – этот показатель вырастет до 10%. За тот же срок под сокращения попадут еще 10%..
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