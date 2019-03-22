Образование/Карьера

Поздравсление с праздником и поощрение без денежного вознаграждения по рекомендации Минтруда могут использовать министры и губернаторы в деловом общении с подчиненными по работе.



Такая инициатива позволяет улучшить деятельность госаппарата, а также сократить объемы финансовых поощрений. Рекомендации ведомства касаются чиновников, работающих в федеральных министерствах, ведомствах и в региональных правительствах. Министры и губернаторы получат методичку до конца текущего года.

Так, сотрудники могут получить поощрение правительства или президента, почетное звание. Кроме того, их могут наградить знаками отличия, орденами, или медалями. Возможны и другие методы мотивации, однако какие именно, в ведомстве не стали уточнять.

19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что в 2020 году начнется масштабная реформа государственной службы. Так, число сотрудников территориальных органов власти сократят на 5%, в 2021-м – этот показатель вырастет до 10%. За тот же срок под сокращения попадут еще 10%.

.