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Происшествия
Ранением закончился конфликт на парковочном месте
Трагические события разворачивались в центре Москвы недалеко от ресторана.
Мужчина в возрасте 31 год стал жертвой нападения незнакомца при попытке
совершить парковку автомобиля.
Пулевое ранение из травматического пистолета было получено им в Крутицком переулке. Госпитализацией и непроникающим ранением завершилась эта роковая неожиданная встреча недалеко от ресторана.
Неизвестный напавший мужчина бесследно скрылся. Ведется доследственная проверка. Стрелявший подан в розыск.
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