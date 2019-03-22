Происшествия

Мужчина в возрасте 31 год стал жертвой нападения незнакомца при попытке совершить парковку автомобиля.



Пулевое ранение из травматического пистолета было получено им в Крутицком переулке. Госпитализацией и непроникающим ранением завершилась эта роковая неожиданная встреча недалеко от ресторана.



Неизвестный напавший мужчина бесследно скрылся. Ведется доследственная проверка. Стрелявший подан в розыск.

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