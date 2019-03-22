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Происшествия

Ранением закончился конфликт на парковочном месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Ранением закончился конфликт на парковочном месте

M24.ru 22 марта 2019г., 12:53

Трагические события разворачивались в центре Москвы недалеко от ресторана

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Мужчина в возрасте 31 год стал жертвой нападения незнакомца при попытке совершить парковку автомобиля.

Пулевое ранение из травматического пистолета было получено им в Крутицком переулке. Госпитализацией и непроникающим ранением завершилась эта роковая неожиданная встреча недалеко от ресторана.

Неизвестный напавший мужчина бесследно скрылся. Ведется доследственная проверка. Стрелявший подан в розыск.

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