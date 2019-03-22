Происшествия

Полицией изъята достаточно крупная партия наркотических веществ. По информации представителя МВД Ирины Волк

сотрудники смогли задержать на Большой Академической улице человека со свертком. Приезжий мужчина пожилого возраста 51 год имел при себе вещество растительного происхождения.

Житель Закавказья, в возрасте 31 год тоже подозревается в причастности к этому делу.

Впоследствии полицейские провели обыск в гаражном боксе, располагающемся в Востряковском проезде. Правоохранители обнаружили более 44 килограммов марихуаны и гашиша. Общая стоимость партии наркотиков превышает 34 миллиона рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков. Оба фигуранта заключены под стражу.

11 марта на проспекте Мира был задержан 36-летний приезжий. При обыске его автомобиля полицейские обнаружили около одного килограмма амфетамина. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

.