Не состоялся пересмотр ключевой ставки при проведении совета директоров Банка России, ее уровень равен 7,75% годовых.

Таким образом, решение регулятора, повторившее итог февральского заседания, совпало с прогнозами аналитиков.

В феврале—марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий» ЦБ, хотя, несмотря на это, «инфляционные ожидания населения и предприятий» держатся «на повышенном уровне».

При этом в ЦБ уверены, что вклад повышения налога на добавленную стоимость (НДС, с 18% до 20%) в годовые темпы роста потребительских цен «в значительной мере реализовался», хотя, не исключает регулятор, «отложенные эффекты могут проявляться в ближайшие месяцы».

В Банке России также обратили внимание на то, что, «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом» регулятора, он «допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году».

Следующее заседание совета директоров Центробанка РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2019 года.

Напомним также, что по итогам финального в прошлом году заседания (14 декабря) совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Таким образом, ставка была поднята во второй раз в минувшем году (до этого она была увеличена по итогам заседания 14 сентября — на 25 базисных пунктов до 7,5% — причем впервые с декабря 2014 года).

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