В здании на Манежной площади 22-25 марта организаторы культурного форума подготовили план мероприятий с использованием лекций, семинаров, мастер-классов.

Участниками станут пять тысяч человек.

Руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский отметил, что в ближайшие четыре дня форум "покажет все многообразие в области творчества, искусства, культуры, которым богата столица".

Кибовский отметил высокий интерес к этому событию среди москвичей. "Только начался первый день форума, а уже огромное количество посетителей", – сказал он.

В рамках форума в Манеже проведут 79 лекций, семинаров, мастер-классов и интенсивов. Для гостей подготовили 44 спектакля, творческих встречи и литературных чтений, а также 39 концертов и 43 дискуссии. Помимо этого, в программу входят презентации культурных проектов, кинопоказы и открытые интервью.

Глава департамента культуры напомнил, что в Москве насчитывается "более 80 тысяч культурных адресов" и ежедневно проходит свыше 250 крупных событий в области культуры и искусства. В частности, в 2018 году в городе представили 80 тысяч спектаклей и организовали 30 тысяч концертов. "Речь о том, как во всем этом многообразии сориентироваться, как найти, что нужно именно вам. Получить в этом многообразии какой-то навигатор как раз можно на площадках форума", – цитирует Кибовского ТАСС.

Московский культурный форум проходит в столице уже в четвертый раз по инициативе департамента культуры. Программа мероприятий включает как развлекательно-образовательную, так и деловую части.

Ранее сообщалось, что столичные парки представят на МКФ специальный стенд, украшенный живыми растениями из оранжереи Московского зоопарка. В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии о роли садов в современном мегаполисе и сохранении исторических ландшафтов.

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