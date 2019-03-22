Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Участники обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

«Отмечено, что весьма нестабильная и сохраняющая напряженность ситуация в регионе не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран, имеющих непосредственное отношение к процессу урегулирования», — отмечается в сообщении.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, который недавно совершил визит в Сирию, проинформировал участников о состоявшейся поездке и о содержании его контактов с президентом Республики Башаром Асадом.

На прошлом совещании обсуждались вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Кроме того, речь шла о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам

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