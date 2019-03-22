Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По его словам, это очень провокационное заявление, способное разжечь серьезный конфликт на Ближнем Востоке. Он отметил, что позиция американского лидера деструктивная, и вместо того, чтобы прилагать дипломатические и переговорные меры для стабилизации ситуации в регионе, США всячески стараются обострить конфликт.

Депутат считает, что Ближний Восток хрупким районом, где нужно быть более дипломатичным и осторожным.

Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призыв президента США может привести к дестабилизации в регионе.

В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голаны, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. В том же году Совбез ООН объявил аннексию недействительной.

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