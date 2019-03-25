Автомагистраль

Проведение парада будет сопровождаться развлекательной программой для жителей столицы.

Праздничные мероприятия и проведение московского парада трамваев пройдет в 2019 году 20 апреля.

По традиции трамвайные вагоны разных времен проедут по центральным улицам города, а затем направятся к Чистопрудному бульвару – с 12 до 15 часов там развернётся выставка старинного транспорта.

«Московский трамвай празднует юбилей – ему исполняется 120 лет. Мы приглашаем всех жителей города побывать на этом празднике. В параде примут участие 18 вагонов – от исторических образцов до трамваев нового поколения. Москвичи и гости города увидят уже полюбившиеся ретромодели и новые экспонаты, которые мы покажем впервые», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

На параде впервые представят довоенный прицепной вагон серии «С», воссозданный силами Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода Мосгортранса, а также два трамвая Татра Т3 – пассажирский трехдверный и служебный поливомоечный. Посетителям выставки покажут также ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года. Гости праздничного мероприятия традиционно смогут увидеть конку XIX века, а также вагоны «Ф», «КМ» и «КП» – первой половины прошлого столетия. Все трамваи можно будет посетить и сфотографировать, а погрузиться в историю помогут артисты в костюмах разных эпох.

Для горожан подготовят интересную развлекательную программу с конкурсами, викторинами и памятными сувенирами. На Чистопрудном бульваре установят сцену, где выступят музыканты.

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Перед выставкой трамваи совершат традиционный пробег по городу ‒ колонна стартует в 11:00 от трамвайного депо имени П. Л. Апакова и проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам до Чистых прудов.

Московский парад трамваев проводится ежегодно, он приурочен к годовщине запуска в столице электрического трамвая – 7 апреля 1899 года.

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