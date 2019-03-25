Московская сцена
В Москве идет подготовка к проведению премии "Здравомыслие".
Идет прием заявок от претендентов на звание лауреата первой литературной премии в области медицины "Здравомыслие"..
Начался прием заявок участников первой литературной премии
"Здравомыслие". Премия учреждена министерством Здравоохранения Российской
Федерации при поддержке телеканала "Доктор".
Организаторами премии выступили Министерство Здравоохранения РФ, телеканал «Доктор» и PriceWaterhouse Coopers.
Участниками премии выступают авторы книг, книги написаны на темы: медицина, ЗОЖ, а также биографии врачей.
Прием заявок наступил 1 марта, а церемония награждения пройдет 16 октября 2019 года.
Премия полностью ориентирована на читателей, все этапы отбора претендентов продуманы для того, чтобы гарантировать максимально качественный отбор победителей и привлечения общественности к теме здоровья.
Подробнее о целях премии и запланированных номинациях Вы можете узнать на сайте мероприятия http://premiya.doc-tv.ru.
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