Московская сцена

Начался прием заявок участников первой литературной премии "Здравомыслие". Премия учреждена министерством Здравоохранения Российской Федерации при поддержке телеканала "Доктор".



Организаторами премии выступили Министерство Здравоохранения РФ, телеканал «Доктор» и PriceWaterhouse Coopers.

Участниками премии выступают авторы книг, книги написаны на темы: медицина, ЗОЖ, а также биографии врачей.

Прием заявок наступил 1 марта, а церемония награждения пройдет 16 октября 2019 года.

Премия полностью ориентирована на читателей, все этапы отбора претендентов продуманы для того, чтобы гарантировать максимально качественный отбор победителей и привлечения общественности к теме здоровья.

Подробнее о целях премии и запланированных номинациях Вы можете узнать на сайте мероприятия http://premiya.doc-tv.ru

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