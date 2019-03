Московская сцена

Все разновидности музыки будут представлены в Arbat Hall 30 марта во время проведения фестиваля Music Game Fest. Площадка будет поделена на несколько игровых, развлекательных и концертных зон, которые на весь день станут пристанищем для гиков, геймеров, любителей хоррор-жанра и рок музыки всех мастей.

Главный музыкально-игровой фестиваль весны приурочен к 20-летию культовой игры Silent Hill и ознаменован приездом главного композитора франшизы - Акира Ямаока (Akira Yamaoka).

Днем гостей ожидают: финал турнира по CS:GO, отборочные туры которого пройдут онлайн; полноценный турнир по PUBG с командами по два человека; фан-турнир по Mortal Kombat X; турнир по VR-хоррору Arizona Sunshine. Все игры и платформы будут доступны любому желающему до и после проведения турнира. Среди прочих активностей: уголок с коллекционной карточной игрой Magic: The Gathering, настольные игры, конкурс косплея, мерч и сувениры в спонсорском маркете, советские игровые автоматы, а также гвоздь программы - стрим-перформанс прохождения Silent Hill с участием известного блогера.

Вечером на главной сцене с концертом выступят представители электронных и рок-сцен со всего мира: We Butter the Bread with Butter в составе дуэта Paul & One с эксклюзивным DJ сетом, стремительно набирающая популярность молодежная группа Wildways, клипы которых разрывают YouTube не первый год, эксклюзивный дебют музыкального проекта Raindigo, а также легендарный автор саундтреков к игре Silent Hill, хэдлайнер фестиваля - Акира Ямаока.

Программа мероприятия: 12:00 - открытие дверей, старт MGF CS:GO FINAL; 13:00 - начало турнира по PlayerUnknown’s Battlegrounds; 13:00 - начало турнира по Arizona Sunshine; 15:00 - начало турнира по Mortal Kombat X; 16:00 - стрим-прохождение Silent Hill; 18.20 – RAINDIGO; 19.00 – WILDWAYS; 20.00 - AKIRA YAMAOKA; 22.00 - Paul&One (WBTBWB) DJ Teamэ

Адрес: Новый Арбат 21, м.Арбатская, Смоленская

Начало: 12.00

.