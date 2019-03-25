Здесь интересно

Фотографии для альбома "Рок 80-90 гг." сделаны фотографом и кинопродюсером Алексеем Кузнецовым («Ликвидация», «Жизнь и Судьба», МУР, «Икра»). Это его первый самостоятельный проект, ранее работы фотохудожника публиковались в таких изданиях, как «Энск», «Контр Культ Ур'а», Rolling Stone, «Юность», «Огонек» и др.

«После публикации одной из моих фотографий с квартирника Виктора Цоя в Rolling Stone я решил издать фотоальбом со снимками рок-концертов и квартирников, из того что наснимал в конце 80-х - начале 90-х, - рассказывает Алексей Кузнецов. - Коробка с негативами благополучно пережила десяток переездов и одну эмиграцию но, наконец-то, дождалась своего часа. В архиве насчитываются фотографии около семидесяти групп и каждый снимок имеет место и дату съемок».

Многие фотографии сделаны на концертах в рамках цикла «Рок театр», проходившего в ДК МЭИ, конца 80-х-начала 90-х, где организаторами и ведущими выступили журналисты Илья Смирнов, Сергей Гурьев, Марина Тимашова. Также в альбом войдут фотографии с премьеры фильма «Асса» в ДК МЭЛЗ 17 апреля 1988 года.

Фотографии сняты на черно-белую негативную пленку, представлены в случайном порядке, без учета популярности того или иного музыканта или коллектива, без учета значимости их вклада в развитие отечественного рока. В альбом войдут фотографии таких коллективов как: «Кино», «Алиса», «Гражданская Оборона», «Зоопарк», «Аквариум», «Звуки Му», «Монгол Шуудан», «Наив», «Нате», «Ва-Банкъ», «Вопли Видоплясова», «Вежливый отказ», «Тупые», «Ноль», «Миссия Антициклон», «Ногу свело!», «Калинов мост», «Матросская тишина», «Мистер Твистер», квартирники Виктора Цоя, Юрия Наумова, Святослава Задерия и много-много других групп и исполнителей.

В альбом вошли более сотни исторических фотографий, большинство из которых ранее нигде не публиковались.

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