Мода/Шоппинг

Проект является частью ежегодной национальной телевизионной премии "Дай пять!".

Показ модной одежды начнется 1 апреля. В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве состоится модный показ нарядов для звезд Первого всероссийского конкурса «Дай пять! Дизайнер будущего».

Конкурс «Дай пять! Дизайнер будущего» - часть ежегодной национальной телевизионной премии «Дай пять!».

За несколько месяцев начинающие дизайнеры в возрасте до 16 лет отправили более 2000 заявок со всей страны.

В экспертный совет вошли генеральный продюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, дизайнер Игорь Гуляев, телеведущая Светлана Бондарчук и стилист Александр Рогов.

Экспертами были отобраны более 20 эскизов. Финалистами конкурса стали подростки из Ижевска, Владикавказа, Краснодара, Читы, Ульяновска, Волгореченска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нальчика, Воронежа, Омска и других городов.



Созданием нарядов по эскизам молодых дизайнеров занимается творческая группа под руководством известного российского дизайнера Игоря Гуляева.

Готовые костюмы можно будет увидеть 1 апреля 2019 года на модном показе в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.

Показ пройдет в необычном формате «драматического дефиле», а в качестве моделей на подиум выйдут номинанты и гости премии «Дай пять!»: Валерия, Алла Михеева, Наталья Подольская, Ляйсан Утяшева, Ксения Бородина, Виктория Дайнеко, Анна Старшенбаум, Лиза Арзамасова, Маргарита Позоян, Юлия Савичева, Клава Кока и многие другие.

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