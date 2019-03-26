Здесь интересно

Организаторами московского фестиваля итальянского искусства области Апулия стали департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Мероприятие пройдет в столице с 25 марта п 27 марта.



В рамках фестиваля во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С.Герасимова пройдут лекции преподавателей Академии художеств города Бари, в Музыкальном центре Павла Слободкина состоится концерт Роберто Императриче (фортепиано) и фольклорной группы «Ночь Таранты» (La Notte della Taranta), в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории им. П.Чайковского мастер-класс проведет преподаватель Консерватории им. Никколо Пиччинни.

26 марта планируется подписание соглашения о сотрудничестве между музыкальным театром «Геликон-опера» и Российско-Итальянским центром экономики и развития «ЧЕЗВИР». Церемония пройдет при участии министра правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.



Сотрудничество между правительством Москвы и областью Апулия осуществляется в рамках протокола, подписанного в сентябре 2018 г. в рамках Дней культуры Москвы в Италии.



«Документ предусматривает развитие партнерства в области транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания устойчивой городской среды, обмена опытом в области здравоохранения и образования, сотрудничество в сфере высоких технологий, охраны окружающей среды, а также культурные обмены», - заключили в департаменте.



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