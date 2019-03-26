Автомагистраль

Ограничения движения транспорта намечены на апрель в связи с подготовительными мероприятиями по организации парада 9 мая.

В апреле 2019 года будет ограничено движение автомобилей в связи с подготовкой к параду 9 мая. Участок проезда Девичьего Поля перекроют

из-за подготовки к военному параду 9 мая.

По информации, оторую предоставил информационный центр транспортного комплекса столицы, движение перекроют на участке проезда Девичьего Поля от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным пер. из-за подготовки к военному параду на Красной площади 9 мая 2019 года.

Ограничения вступят в силу и начнут действовать 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 апреля с 6:00 до 7:00.

Водители должны обратить также внимание на ограничения движения 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 29 апреля с 7:00 до 9:30.

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