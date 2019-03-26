Будем здоровы

Исследователи из Америки обнаружили отрицательное влияние сока на человеческий организм.

По словам доктора Робина Фортуана из Академии питания и диетологии, фрукты и овощи теряют после обработки витамины и клетчатку. Также свежевыжатые соки лишены полифенолов и антиоксидантов. Такие напитки могут стать причиной повышения сахара в крови, а это может привести к диабету.

"Некоторые овощные соки и большинство фруктовых, в отличие от цельных плодов, резко повышают уровень сахара в крови до драматических масштабов", – отметил Фортуан. По его словам, соки из моркови и свеклы также могут быть опасны для здоровья.

Фортуан отметил, что свежевыжатые соки можно пить изредка, при этом ежедневная доза не должна превышать 0,5 стакана. Как уточнил специалист, вместо соковыжималки лучше использовать блендер, чтобы сохранить мякоть.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить в стране продукты с трансжирами. Он отметил, что трансжиры в пище россиян занимают 40–50 процентов. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает уменьшение трансжиров в продуктах как меру по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

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