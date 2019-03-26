Автомагистраль

ЦОДД обратился с просьбой к автомобилистам обратить внимание на изменение схемы движения транспорта с 30 марта по 5 апреля 2019 года.

Участок Сокольнической линии перекроют в связи со строительством БКЛ. Это отразится непосредственно на передвижении наземного транспорта в Красносельском районе, Сокольниках и Преображенском районе Москвы. Принято решение опредоставлении в этой части города приоритетного проезда для наземного транспорта на данный период времени.

ГКУ ЦОДД: Для строительства Большой кольцевой линии метро будет ограничено движение в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское

Для строительства Большой кольцевой линии метро будет ограничено движение в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское

Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 30 марта по 5 апреля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского».

В связи с этим, в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта:

будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Ограничения движения будут действовать с 02:30 30 марта до 04:30 06 апреля.

Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц с обеспечением проезда местных жителей:

- ул. Краснопрудная (от д. 6 (ТЦ «Московский») до ул. В. Красносельская);

- ул. Краснопрудная (от ул. В. Красносельская до Третьего транспортного кольца);

- ул. Русаковская (от Третьего транспортного кольца до ул. Стромынка);

- ул. Стромынка (от ул. Русаковская до ул. Преображенская);

- ул. Преображенская (от ул. Стромынка до ул. Б. Черкизовская);

- 2-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);

- ул. Барболина (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);

- ул. Бабаевская (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);

- дублер ул. Б. Черкизовская (от ул. 2-я Пугачевская до Окружного пр.);

- Окружной пр. (от Хапиловского пр. до съезда с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в сторону центра).

Также будет закрыт съезд с ул. Халтуринская на ул. Б. Черкизовская в сторону центра.

Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц:

- Рязанский пр. (от Комсомольской пл. до Южного пр.);

- Краснопрудный пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);

- 2-й Новый пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);

- ул. 2-я Леснорядская в районе пересечения с ул. Русаковская;

- Газовский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;

- Леснорядский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;

- ул. Гастелло в районе пересечения с ул. Русаковская;

- ул. 1-я Боевская в районе пересечения с ул. Стромынка;

- Стромынский пер. в районе пересечения с ул. Стромынка

- ул. Короленко (от ул. Стромынка до ул. Колодезная);

- 1-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);

- ул. М. Остроумовская в районе пересечения с ул. Стромынка;

- 1-я ул. Бухвостова в районе пересечения с ул. Преображенская.

Будут закрыты следующие съезды:

- с Третьего транспортного кольца на ул. Русаковская и ул. Краснопрудная;

- с Преображенской наб. на ул. Преображенская в сторону области;

- с Русаковской наб. на ул. Стромынка в сторону центра;

- с ул. Суворовская на ул. Преображенская;

- с основного хода ул. Б. Черкизовская на дублер ул. Б. Черкизовская в районе д. 5А;

- с ул. Б. Черкизовская на Окружной пр.;

- с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в центр и область.

Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД.

Для приоритетного движения общественного транспорта будет ограничено движение по следующим улицам:

- ул. Маши Порываевой в районе пересечения с ул. Каланчевская (1 из 2 полос);

- Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении);

- ул. В. Красносельская и ул. Н. Красносельская в районе пересечения с ул. Краснопрудная (1 из 2 полос);

- ул. Жебрунова в районе пересечения с ул. Русаковская (1 из 2 полос);

- ул. Матросская Тишина в районе пересечения с ул. Стромынка (1 из 2 полос);

- ул. Электрозаводская в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 2 полос);

- дублер Преображенской пл. в районе д. 12/11к3 по 1-й ул. Бухвостова (1 из 2 полос);

- ул. Краснобогатырская в районе пересечения с ул. Б. Черкизовская (1 из 3 полос);

- ул. Преображенский Вал в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 4 полос)

- ул. Б. Черкизовская от ул. Преображенская до ул. 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области);

- ул. Б. Черкизовская от Окружного пр. до ул. Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).

Для обеспечения работы компенсационных маршрутов будет ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах:

- ул. Новорязанская;

- ул. Краснопрудная;

- дублер ул. Большая Черкизовская;

- ул. Краснобогатырская в районе д.12/11к13 по 1-й ул. Бухвостова;

- ул. Преображенский Вал в районе д.14

Вместе с тем Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии:

- ул. Верхняя Красносельская;

- ул. Большая Черкизовская;

- ул. Нижняя Красносельская;

- Бакунинская ул.;

- Жебрунова ул.;

- ул. Щербаковская;

- Спартаковская ул.;

- Открытое ш.;

- ул. Краснобогатырская

- ул. Сокольнический вал.

Из-за перекрытий часть автомобилистов будет использовать для проезда шоссе Энтузиастов. В связи с этим здесь также ожидаются затруднения движения.

Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).

3 апреля в 19:30 на стадионе «РЖД Арена» состоится матч полуфинала кубка России по футболу между командами ФК «Локомотив» (г. Москва) и ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону). Обращаем внимание болельщиков, что в этот день также будут действовать ограничения движения. ЦОДД рекомендует заранее планировать маршрут, по возможности пользоваться МЦК и наземным городским транспортом.

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