Автомагистраль
Ограничение движения вызвано строительством БКЛ.
Участок Сокольнической линии перекроют временно из-за строительства БКЛ..
ЦОДД обратился с просьбой к автомобилистам обратить
внимание на изменение схемы движения транспорта с 30 марта по 5 апреля 2019
года.
Участок Сокольнической линии перекроют в связи со строительством БКЛ. Это отразится непосредственно на передвижении наземного транспорта в Красносельском районе, Сокольниках и Преображенском районе Москвы. Принято решение опредоставлении в этой части города приоритетного проезда для наземного транспорта на данный период времени.
ГКУ ЦОДД: Для строительства Большой кольцевой линии метро будет ограничено движение в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское
Для строительства Большой кольцевой линии метро будет ограничено движение в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское
Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 30 марта по 5 апреля 2019 года включительно в связи со строительством Большой кольцевой линии будет временно закрыт участок Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского».
В связи с этим, в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта:
будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
Ограничения движения будут действовать с 02:30 30 марта до 04:30 06 апреля.
Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц с обеспечением проезда местных жителей:
- ул. Краснопрудная (от д. 6 (ТЦ «Московский») до ул. В. Красносельская);
- ул. Краснопрудная (от ул. В. Красносельская до Третьего транспортного кольца);
- ул. Русаковская (от Третьего транспортного кольца до ул. Стромынка);
- ул. Стромынка (от ул. Русаковская до ул. Преображенская);
- ул. Преображенская (от ул. Стромынка до ул. Б. Черкизовская);
- 2-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);
- ул. Барболина (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);
- ул. Бабаевская (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);
- дублер ул. Б. Черкизовская (от ул. 2-я Пугачевская до Окружного пр.);
- Окружной пр. (от Хапиловского пр. до съезда с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в сторону центра).
Также будет закрыт съезд с ул. Халтуринская на ул. Б. Черкизовская в сторону центра.
Для приоритетного движения общественного транспорта будут перекрыты следующие участки улиц:
- Рязанский пр. (от Комсомольской пл. до Южного пр.);
- Краснопрудный пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);
- 2-й Новый пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);
- ул. 2-я Леснорядская в районе пересечения с ул. Русаковская;
- Газовский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;
- Леснорядский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;
- ул. Гастелло в районе пересечения с ул. Русаковская;
- ул. 1-я Боевская в районе пересечения с ул. Стромынка;
- Стромынский пер. в районе пересечения с ул. Стромынка
- ул. Короленко (от ул. Стромынка до ул. Колодезная);
- 1-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);
- ул. М. Остроумовская в районе пересечения с ул. Стромынка;
- 1-я ул. Бухвостова в районе пересечения с ул. Преображенская.
Будут закрыты следующие съезды:
- с Третьего транспортного кольца на ул. Русаковская и ул. Краснопрудная;
- с Преображенской наб. на ул. Преображенская в сторону области;
- с Русаковской наб. на ул. Стромынка в сторону центра;
- с ул. Суворовская на ул. Преображенская;
- с основного хода ул. Б. Черкизовская на дублер ул. Б. Черкизовская в районе д. 5А;
- с ул. Б. Черкизовская на Окружной пр.;
- с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в центр и область.
Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД.
Для приоритетного движения общественного транспорта будет ограничено движение по следующим улицам:
- ул. Маши Порываевой в районе пересечения с ул. Каланчевская (1 из 2 полос);
- Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении);
- ул. В. Красносельская и ул. Н. Красносельская в районе пересечения с ул. Краснопрудная (1 из 2 полос);
- ул. Жебрунова в районе пересечения с ул. Русаковская (1 из 2 полос);
- ул. Матросская Тишина в районе пересечения с ул. Стромынка (1 из 2 полос);
- ул. Электрозаводская в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 2 полос);
- дублер Преображенской пл. в районе д. 12/11к3 по 1-й ул. Бухвостова (1 из 2 полос);
- ул. Краснобогатырская в районе пересечения с ул. Б. Черкизовская (1 из 3 полос);
- ул. Преображенский Вал в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 4 полос)
- ул. Б. Черкизовская от ул. Преображенская до ул. 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области);
- ул. Б. Черкизовская от Окружного пр. до ул. Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).
Для обеспечения работы компенсационных маршрутов будет ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах:
- ул. Новорязанская;
- ул. Краснопрудная;
- дублер ул. Большая Черкизовская;
- ул. Краснобогатырская в районе д.12/11к13 по 1-й ул. Бухвостова;
- ул. Преображенский Вал в районе д.14
Вместе с тем Центр организации дорожного движения прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на участках, прилегающих к закрытому участку Сокольнической линии:
- ул. Верхняя Красносельская;
- ул. Большая Черкизовская;
- ул. Нижняя Красносельская;
- Бакунинская ул.;
- Жебрунова ул.;
- ул. Щербаковская;
- Спартаковская ул.;
- Открытое ш.;
- ул. Краснобогатырская
- ул. Сокольнический вал.
Из-за перекрытий часть автомобилистов будет использовать для проезда шоссе Энтузиастов. В связи с этим здесь также ожидаются затруднения движения.
Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности общественным транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда из района в сторону центра – до 6:30, возвращения – после окончания вечернего часа пик (21:30).
3 апреля в 19:30 на стадионе «РЖД Арена» состоится матч полуфинала кубка России по футболу между командами ФК «Локомотив» (г. Москва) и ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону). Обращаем внимание болельщиков, что в этот день также будут действовать ограничения движения. ЦОДД рекомендует заранее планировать маршрут, по возможности пользоваться МЦК и наземным городским транспортом..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.