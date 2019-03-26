версия для печати
Происшествия
Травмой головы закончился конфликт в метро.
Драка на станции метро "Театральная" завершилась госпитализацией одного из пострадавших..
Двое пассажиров московской подземки не смогли мирным путем решить конфликтную ситуацию. Трагически и с госпитализацией одного из них закончилось выяснение их отношений.
Драку предотвратить не удалось. Инцидент произошел рано утром в вагоне метропоезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии.
В результате выяснения отношений с 56-летним мужчиной 20-летний парень госпитализирован. По предварительным данным, медики выявили у молодого человека поверхностную травму головы..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.