Происшествия

Двое пассажиров московской подземки не смогли мирным путем решить конфликтную ситуацию. Трагически и с госпитализацией одного из них закончилось выяснение их отношений.

Драку предотвратить не удалось. Инцидент произошел рано утром в вагоне метропоезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии.

В результате выяснения отношений с 56-летним мужчиной 20-летний парень госпитализирован. По предварительным данным, медики выявили у молодого человека поверхностную травму головы.

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