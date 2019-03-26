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Происшествия

Травмой головы закончился конфликт в метро.

Фото: © Фото из Твиттера

Травмой головы закончился конфликт в метро.

ИА «РОСБАЛТ» 26 марта 2019г., 13:40

Драка на станции метро "Театральная" завершилась госпитализацией одного из пострадавших.

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Двое пассажиров московской подземки не смогли мирным путем решить конфликтную ситуацию. Трагически и с госпитализацией одного из них закончилось выяснение их отношений.

Драку предотвратить не удалось. Инцидент произошел рано утром в вагоне метропоезда на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии.

В результате выяснения отношений с 56-летним мужчиной 20-летний парень госпитализирован. По предварительным данным, медики выявили у молодого человека  поверхностную травму головы.

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Москва-Инфо
   