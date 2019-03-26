После реставрации, начавшейся в 2015 году, залы библиотеки клуба будут открыты для посещения со 2 апреля.

Знаменитый памятник московского классицизма расположен в нарядном здании на Тверской в старинном интерьере.

Одна из самых больших библиотек с пятью тысячами книг находится в стенах этого клуба.

Реставрация здания на Тверской, 21 началась в 2015 году.

И сейчас восстановленный памятник архитектуры московского классицизма конца 18 века готов принять посетителей.

Сегодня нарядное красное здание на Тверской - Музей современной истории России, а с 1831-го и до Великой российской революции это «дом со львами», где вели светские беседы, - Московский Английский клуб. Здесь заводили полезные знакомства и формировали общественное мнение Пушкин, Чаадаев, Толстой. «Мы стараемся действительно воссоздать дух и атмосферу того времени, того блестящего века, воссоздать не только благодаря труду реставраторов, но, возможно, со временем воссоздать и дух этого общества», - говорит министр культуры России Владимир Мединский.

В Английском клубе отдыхали исключительно мужчины. Дамам вход был закрыт. Традиции дома изменились, а интерьер этого отреставрированного зала нет.

Одна из самых больших в стране библиотек или читален с пятью тысячами книг, периодическими изданиями со всей Европы - единственная комната в доме, которая выглядит так же, как в начале 19 века.

«Эти колонны, этот мрамор были сделаны скульптором Сантином Кампиони», - пояснила главный архитектор проекта реставрации Марина Горячева.

Восстановлены цвет стен, барельефы под потолком - сюжеты из древнегреческой поэмы «Илиада», потолок в технике гризайль. Изменилось лишь предназначение зала. «Это и литературная гостиная, и исторические чтения, мы здесь ждем и посетителей юного возраста, которые только приобщаются к культуре, мы ждем посетителей старшего возраста», - говорит генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Второй восстановленный зал - говорильня. В вечер открытия в залах настроение времён Английского клуба: светские беседы, игры в карты, расстегай по старинному рецепту и опера. «Делаются шаги к возобновлению традиций старинных, в том числе взаимосвязи общества и культуры, это очень важно», - говорит заслуженная артистка России Алла Сигалова.

Скоро эти залы наполнят сохранившимися предметами обстановки Английского клуба - шкафами, зеркалами, книгами.

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