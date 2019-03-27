Со стороны Сирии поступил запрос в СБ ООН о необходимости срочного созыва заседания по вопросу о Голанских высотах.

Главным организатором в марте является Франции и ей придется срочно определить дату совещания Совета Безопасности.

Дональд Трамп констатировал факт того, что решение вопроса о Голанских высотах имеет стратегическое значение для сохранения стабильности в регионе и подписал

документ о суверенитета Израиля. Не все союзники администрации США одобрили такое заявление. Некоторые откровенно высказалиСЬ

против подписания этого документа.

Москва считает данный шаг очередным нарушением международного права со стороны США.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года.

Совбез ООН признал территорию незаконно оккупированной.

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