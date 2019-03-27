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Автомагистраль

Специальные устройства установят в автомобилях каршеринга.

Фото: www.flickr.com

Специальные устройства установят в автомобилях каршеринга.

M24.ru 27 марта 2019г., 12:22

Оборудование для определения водителей-наркоманов поможет диагностировать состояние водителей более тщательно.

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Заместитель председателя комитета ГД по вопросам обороны предлагает использовать в автомобилях каршеринга средства для
сканирования сетчатки глаз. По его мнению это должно помочь ограничить проникновение в среду водителей наркоманов.

Он отметил, что во многих странах автомобили оснащают датчиками, которые не блокируют двигатель, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению депутата, необходимо устанавливать на автомобили приборы, которые считывают сетчатку глаза. Если зрачок расширен, машина не будет заводиться.

"Оборудование должно быть в автомобиле, которое распознает человека, находящегося в нетрезвом виде, и дает команду не запускать двигатель", – приводят СМИ слова Шерина.

В апреле 2018 года ГИБДД начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, предполагающую достижения нулевой смертности в ДТП к 2030 году. В качестве одной из мер рассматривается возможность установки на автомобили "алкозамков" – датчиков, блокирующих двигатель, если автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения.

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